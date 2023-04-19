Друга хвиля за місяць. Tesla ще більше знижує ціни на електрокари

Компанія Tesla запровадила другу за місяць хвилю зниження цін на свої автомобілі Model 3 і Model Y. Внаслідок цього цінники електрокарів стартують нижче, ніж від 40 000 доларів. Про це пише Electrek.

Зазначається, що ціна на Model 3 Standard Range RWD, найдешевший автомобіль Tesla, знизилася в США з 41 990 до 39 990 доларів. Це перший випадок за довгий час, коли Tesla має електромобіль, ціна якого становить менше 40 000 доларів.

Також автовиробник значно знизив ціни на всю лінійку Model Y. Цінники кожного варіанту автівки знизилися на 3 000 доларів за одну ніч:

Модель Y AWD подешевшала з 49 990 до 46 990 доларів;

Модель Y Long Range – з 52 990 до 49 990 доларів;

Модель Y Performance – з 56 990 до 53 990 доларів.

Як зауважує Electrek, переоцінити різкість зниження цін на Tesla важко, адже лише кілька місяців тому компанія продавала Model Y Long Range у США за 66 000 доларів.

Однак це відбувається не через місію Tesla зробити електромобілі доступнішими, а через падіння попиту. Компанія хоче продати всі автомобілі, які виробляє, і якби могла б реалізувати їх за вищу ціну, вона зробила б це.

На ситуацію впливають і нинішні відсоткові ставки в США, які ускладнюють придбання нових автомобілів. Поточний попит на автівки не відповідає збільшеному темпу виробництва Tesla.

Нагадаємо, попередня хвилю зниження цін на автівки Tesla відбулася на початку квітня. Тоді за одну ніч ціни на деякі моделі впали на 5 000 доларів.

Ще до цього компанія відзвітувала про рекордні квартальні поставки автомобілів. За перші три місяці 2023 року Tesla поставила 422 875 електрокарів, що на 4% більше, ніж у попередньому кварталі.