Вторая волна за месяц. Tesla еще больше снижает цены на электрокары

Компания Tesla ввела вторую за месяц волну снижения цен на свои автомобили Model 3 и Model Y. В результате ценники электрокаров стартуют ниже, чем от 40 000 долларов. Об этом пишет Electrek.

Отмечается, что цена на Model 3 Standard Range RWD, самый дешевый автомобиль Tesla, снизилась в США с 41 990 до 39 990 долларов. Это первый случай за долгое время, когда у Tesla есть электромобиль, цена которого составляет менее 40 000 долларов.

Также автопроизводитель значительно снизил цены на всю линейку Model Y. Ценники каждого варианта автомобиля снизились на 3 000 долларов за одну ночь.

Модель Y AWD подешевела с 49 990 до 46 990 долларов;

Модель Y Long Range – с 52 990 до 49 990 долларов;

Модель Y Performance – с 56 990 до 53 990 долларов.

Как отмечает Electrek, переоценить резкость снижения цен на Tesla сложно, ведь всего несколько месяцев назад компания продавала Model Y Long Range в США за 66 000 долларов.

Однако это происходит не из-за миссии Tesla сделать электромобили более доступными, а из-за падения спроса. Компания хочет продать все автомобили, которые производит, и если бы могла бы реализовать их по более высокой цене, она сделала бы это.

На ситуацию влияют и нынешние процентные ставки в США, усложняющие приобретение новых автомобилей. Текущий спрос на автомобили не соответствует увеличенному темпу производства Tesla.

Напомним, предыдущая волна снижения цен на автомобили Tesla произошла в начале апреля. Тогда за одну ночь цены на некоторые модели упали на 5 000 долларов.

Еще до этого компания отчиталась о рекордных квартальных поставках автомобилей. За первые три месяца 2023 года Tesla поставила 422 875 электрокаров, что на 4% больше, чем в прошлом квартале.