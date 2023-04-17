Renault решила пересмотреть цены на электрокары вслед за Tesla

Компания Renault пересматривает ценовую политику касательно электромобилей во всем мире, чтобы обеспечить конкурентоспособность после того, как Tesla объявила о снижении цен на свои авто. Об этом сообщает Reuters.

Tesla 14 апреля снизила цены в Европе, Израиле и Сингапуре, расширив глобальную акцию, которую начала в Китае в январе.

Теперь главный исполнительный директор Renault Фабрис Камболив заявил, что компания хочет проанализировать страны и рынки для определения уровня конкурентоспособности, который необходим, "чтобы остаться в игре".

"Понятно, что (снижение цен на Tesla) является вызовом, начиная с расходов. Это предупреждение, на которое мы смотрим", – высказался он.

Продажи французского автопроизводителя выросли на 9% в первом квартале 2023 года, указывая на то, что стратегия реструктуризации, сосредоточенная на наиболее прибыльных моделях, может начать окупаться после четырех лет снижения доходов.

По словам Камболива, в марте продажи электрифицированной модели Renault Megane выросли, несмотря на очень ограниченную политику скидок. Однако сейчас модель стоит столько же, сколько ее основной конкурент от Tesla.

После понижения цены на прошлой неделе Tesla Model 3 стартует во Франции от 41 990 евро, тогда как Megane Electric стоит 42 000 евро.

В первом квартале 2023 года в стране было продано 3570 единиц Megane E и 3158 единиц Tesla Model 3. Однако американский автопроизводитель также продал во Франции 9364 экземпляра своего более престижного автомобиля Model Y.

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