Tesla планує випустити технологію повного автономного водіння 

Генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив у середу, що його компанія, ймовірно, вже цього року запустить технологію повного автономного керування Full Self-Driving (FSD). Це програмне забезпечення буде продаватися як опція і коштуватиме 15 000 доларів.

Маск ще кілька років тому планував розробити технологію, яка дозволить досягнути здатності до самостійного керування, але тоді не досяг своїх цілей, пише Reuters.

"Я вагаюся сказати це, але я думаю, що ми зробимо це цього року. Тенденція дуже чітка до повного самостійного керування, до повної автономності", — сказав Маск, виступаючи на телефонній конференції.

Технологія, яка наразі присутня в авто, не робить автомобіль автономним і вимагає нагляду водія. Вона давала збої, через що викликала ретельний юридичний і регулятивний контроль.

Аналітик Guidehouse Insights Сем Абуелсамід сказав, що Tesla вносить деякі зміни в апаратне забезпечення автомобіля, що тимчасово відключає деякі функції FSD на нових автомобілях.

Наприкінці минулого року Tesla видалила ультразвукові датчики з автомобілів Model 3 і Model Y і заявила, що деякі функції, такі як "розумний виклик" і "автопаркування", будуть тимчасово недоступні.

Компанія запровадила другу за місяць хвилю зниження цін на свої автомобілі Model 3 і Model Y. Внаслідок цього цінники електрокарів стартують нижче, ніж від 40 000 доларів.