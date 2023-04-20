Tesla планирует выпустить технологию полного автономного вождения

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил в среду, что его компания, вероятно, уже в этом году запустит технологию полного автономного управления Full Self-Driving (FSD). Это программное обеспечение будет продаваться как опция и обойдется в 15 000 долларов.

Маск еще несколько лет назад планировал разработать технологию, которая позволит достичь способности к самостоятельному управлению, но тогда не достигла своих целей, пишет Reuters.

"Я затрудняюсь сказать точно, но я думаю, что мы сделаем это в этом году. Тенденция очень четкая к полному самостоятельному управлению, к полной автономности", - сказал Маск, выступая на телефонной конференции.

Технология, которая присутствует в авто, не делает автомобиль автономным и требует надзора водителя. Она давала сбои, из-за чего вызывала тщательный юридический и регулятивный контроль.

Аналитик Guidehouse Insights Сэм Абуэлсамид сказал, что Tesla вносит некоторые изменения в аппаратное обеспечение автомобиля, что временно отключает некоторые функции FSD на новых автомобилях.

В конце прошлого года Tesla удалила ультразвуковые датчики из автомобилей Model 3 и Model Y и заявила, что некоторые функции, такие как "умный вызов" и "автопарк", будут временно недоступны.

Компания ввела вторую за месяц волну снижения цен на свои автомобили Model 3 и Model Y. В результате ценники электрокаров стартуют ниже, чем от 40 000 долларов.