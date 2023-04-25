General Motors прекращает производство популярного электромобиля

25 апреля компания General Motors заявила, что в текущем году прекратит производство своего электромобиля Chevrolet Bolt, поскольку начнет развивать производство грузовиков и внедорожников, построенных на новой платформе аккумуляторов.

GM – крупнейший автопроизводитель в США. В 2022 году компания продала 38 120 электромобилей Bolt в 2022 году против 24 828 в 2021 году. Bolt, первый электромобиль компании для массового рынка, составляет более 90% всех продаж электромобилей GM в США, пишет Reuters.

Bolt предшествовал Chevrolet Volt – гибрид, который GM прекратила производить в 2019 году.

"Мы продвинулись настолько далеко, что пора планировать прекращение производства Chevrolet Bolt EV и ЕС, которое произойдет в самом конце года", - сказала генеральный директор GM Мэри Барра.

Стоимость Bolt стартовала от 26 500 долларов США.

В январе 2022 года GM заявил, что инвестирует 4 миллиарда долларов в свой новый завод Orion Township Assembly для производства Chevrolet Silverado EV и электрических GMC Sierra на платформе Ultium EV нового поколения.

К концу 2024 года заводы Detroit-Hamtramck и Orion смогут производить более 600 000 электрических грузовиков в год.

GM планирует построить 400 000 электромобилей в Северной Америке с 2022 по середину 2024 года и увеличить мощность до 1 миллиона единиц в год в Северной Америке в 2025 году.

Напомним, компания Tesla снизила цену на внедорожник Model Y. Теперь она на 759 долларов дешевле, чем средняя сумма, уплаченная за автомобиль или грузовик в США.