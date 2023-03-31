General Motors отказывается от Apple CarPlay и Android Auto в электрокарах: переходит на другие системы

Компания General Motors планирует постепенно отказаться от широко используемых технологий Apple CarPlay и Android Auto, которые позволяют подключать смартфоны к автомобилю. Вместо этого автопроизводитель перейдет на встроенные информационно развлекательные системы, разработанные совместно с Google для будущих электромобилей. Об этом сообщает Reuters.

Ожидается, что решение GM прекратить интеграцию Apple CarPlay и Android Auto в будущие электромобили, начиная с Chevrolet Blazer 2024 года, может помочь автопроизводителю получать больше данных о том, как водители управляют и заряжают электромобили.

Как отметили в компании, покупатели машин с новыми системами получат доступ к Google Maps и Google Assistant без дополнительных затрат в течение восьми лет. Также будут предложены такие программы как Spotify и другие сервисы, к которым многие водители имеют доступ через смартфоны.

Исполнительный директор GM Мэри Барра заявила, что компания планирует получить от 20 до 25 млрд долларов ежегодного дохода от подписок к 2030 году.

Однако GM планирует продолжать предлагать системы Apple CarPlay и Android Auto в своих моделях автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Водители также смогут слушать музыку или совершать телефонные звонки на iPhone или смартфонах Android с помощью Bluetooth.

Reuters отмечает, что решение прекратить интеграцию CarPlay в электромобили GM является неудачей для Apple, которая соперничает с Google за охват большего количества автомобилей в Северной Америке. Ранее Chevrolet, которая является маркой GM, хвалилась тем, что предлагает больше моделей автомобилей с CarPlay или Android Auto, чем любой другой бренд.

С 2019 года General Motors и Google работают над разработкой информационно-развлекательных систем, которые будут более тесно интегрированы с другими системами авто, такими как ассистент водителя Super Cruise от GM. Теперь автопроизводитель ускоряет стратегию для своих электромобилей, чтобы они были платформами для услуг цифровой подписки.

К 2035 году компания планирует постепенно прекратить производство новых легковых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Напомним, что Google – не единственная технокомпания, с которой взаимодействует General Motors в разработке своих авто. Недавно стало известно, что GM изучает возможности использования ChatGPT в рамках сотрудничества с Microsoft. СМИ писали, что автопроизводитель работает над виртуальным личным помощником, который будет использовать модели искусственного интеллекта.