Mercedes-Benz объединился с Google для разработки автомобильных "суперкомпьютеров"

Mercedes-Benz объявил о сотрудничестве с Google в области навигации, чтобы предложить "суперкомпьютерную производительность" в каждой машине с автоматическими датчиками вождения. Об этом пишет Reuters .

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Автопроизводитель отметил, что сотрудничество с Google позволит предлагать информацию о дорожном движении и автоматическом изменении маршрута в автомобилях.

Кроме того, водители смогут смотреть YouTube в автомобильной развлекательной системе, когда машина припаркована. Также это возможно в автономном режиме управления, когда водителям можно не смотреть на руль на определенных дорогах.

Автомобили Mercedes будут иметь и гиперэкраны, тянущиеся по всему салону.

Таким образом, немецкая компания хочет соответствовать программным функциям, которые впервые разработала Tesla. Они позволяют обновлять характеристики машин, запас заряда батареи и возможности автоматического управления.

Также известно, что Mercedes-Benz разделит доходы с производителем полупроводников Nvidia Corp, с которым он сотрудничает в области программного обеспечения автоматизированного вождения с 2020 года. Это позволит снизить первоначальные затраты на приобретение дорогих мощных полупроводников.

А производитель датчиков для беспилотных автомобилей Luminar Technologies Inc, в котором Mercedes имеет небольшую долю, заключил многомиллиардное соглашение с автокомпанией касательно интеграции своих устройств в широкий спектр машин до середины десятилетия.

Mercedes-Benz – не первая автокомпания, сотрудничающая с Google. В частности, General Motors, Renault, Nissan и Ford встроили в автомобили полный пакет сервисов техногиганта, предлагая водителям Google Maps, Google Assistant и другие программы.

Заметим, что разработка автономных автомобилей набирает все большие обороты. В сентябре 2022 года Bloomberg сообщило, что такие стартапы с 2014 года привлекли более 53 млрд долларов инвестиций. Эксперты прогнозируют, что к 2040 году на долю автономных транспортных средств будет приходиться около 8% всего расстояния, пройденного пассажирскими машинами.