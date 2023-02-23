Mercedes-Benz обʼєднався з Google для розробки автомобільних "суперкомпʼютерів"

Mercedes-Benz оголосив про співпрацю з Google у сфері навігації, щоб запропонувати "суперкомпʼютерну продуктивність" у кожній машині з автоматичними датчиками водіння. Про це пише Reuters .

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Автовиробник зазначив, що співпраця з Google дасть можливість пропонувати інформацію про дорожній рух та автоматичну зміну маршруту в автівках.

Крім того, водії зможуть дивитися YouTube в автомобільній розважальній системі, коли машина припаркована. Також це буде можливо в автономному режимі керування, коли водіям можна не дивитися на кермо на певних дорогах.

Автівки Mercedes матимуть і гіперекрани, які тягнуться по всьому салону.

Таким чином німецька компанія хоче відповідати програмним функціям, які вперше розробила Tesla. Вони дають можливість оновлювати характеристики машин, запас заряду батареї та можливості автоматичного керування.

Також відомо, що Mercedes-Benz розділить доходи з виробником напівпровідників Nvidia Corp, з яким він співпрацює в галузі програмного забезпечення для автоматизованого водіння з 2020 року. Це дозволить знизити початкові витрати на придбання дорогих потужних напівпровідників.

А виробник датчиків для безпілотних автомобілів Luminar Technologies Inc, в якому Mercedes має невелику частку, уклав багатомільярдну угоду з автокомпанією щодо інтеграції своїх пристроїв у широкий спектр машин до середини десятиліття.

Mercedes-Benz — не перша автокомпанія, яка співпрацює з Google. Зокрема, General Motors, Renault, Nissan і Ford, вбудували в автомобілі повний пакет сервісів техногіганта, пропонуючи водіям Google Maps, Google Assistant й інші програми.

Зауважимо, що розробка автономних автівок набирає все більших обертів. У вересні 2022 року Bloomberg повідомило, що такі стартапи з 2014 року залучили понад 53 млрд доларів інвестицій. Експерти прогнозують, що до 2040 року на частку автономних транспортних засобів припадатиме близько 8% всієї відстані, пройденої пасажирськими машинами.