C 2014 року стартапи автономних автомобілів залучили понад $50 млрд інвестицій

Загалом у світі у приватні компанії, що займаються розробкою технологій автономних автомобілів, з 2014 року інвестували понад $53 млрд. Про це повідомляє Bloomberg з посилання на свій огляд ринку.

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Велика частина таких стартапів вже почали пілотні або комерційні запуски своїх проєктів, але частина чекає на отримання дозволів від державних регуляторів ринку.

В основному в стартапи, що займаються розробкою технологій автономних автомобілів, інвестують великі автовиробники. Однак інші сфери економіки також потребують таких технологій.

Наприклад, нещодавно компанія Nuro, що займається безпілотною доставкою, оголосила про партнерство з сервісом таксі Uber. Компанія випробувала перші версії свого програмного забезпечення на автомобілях, очікуючи федерального схвалення дозволу її спеціального транспортного засобу на дорогах загального користування.

"Як і в будь-якій галузі, що розвивається, не кожна компанія буде успішною, і в індустрії саморуху, ймовірно, буде багато консолідації. Однак у конкретних галузях застосування, географічних регіонах та бізнес-моделях буде багато успішних компаній, тому світові автомобільні гіганти прагнуть отримати свою долю", — зазначають аналітики Bloomberg.

Експерти прогнозують, що до 2040 року на частку автономних транспортних засобів припадатиме близько 8% всієї відстані, пройденої пасажирськими автомобілями.

Тим часом китайський виробник гаджетів Xiaomi продовжує спроби освоїти ринок автомобілів. Компанія тестує технології безпілотного водіння, правда поки що на машині чужого бренду.

Копанія встановила на даху авто лідарний датчик, що є ключовим компонентом будь-якого безпілотного автомобіля. Він забезпечує комп'ютеру та механічній системі автомобіля тривимірне зображення для прийняття рішень щодо водіння.