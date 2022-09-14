Ferrari представила перший у своїй історії кросовер

Італійська компанія Ferrari NV представила свій перший кросовер Purosangue вартістю $390 195. Про це повідомила прессулжба компанії.

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Purosangue став першим чотиридверним та чотиримісним автомобілем від Ferrari.

Незважаючи на те, що протягом чотирьох років розробка була спрямована на відповідність вимогам Ferrari, Purosangue кардинально відрізняється від низьких гоночних машин автовиробника.

Нова модель оснащена 6,5-літровим двигуном V-12 потужністю 715 кінських сил.

У Ferrari заявили, що розташування двигуна – і трансмісії Purosangue, встановленої ззаду – розподіляє вагу автомобіля майже рівномірно між чотирма колесами, покращуючи його керованість.

"Будь ласка, не називайте це позашляховиком, тому що це не так. Це Ferrari", — прокоментував презентацію генеральний директор Бенедетто Вінья.

Продажі нової моделі розпочнуться в другому кварталі 2023 року в Європі, в третьому кварталі в Сполучених Штатах і до кінця наступного року на інших глобальних ринках, повідомив автовиробник.

Purosangue стане другою найдорожчою серійною моделлю компанії після гібридного спортивного автомобіля SF90 за 440 000 євро.

Нагадаємо, що за час дії нульового розмитнення в Україні найдорожчим ввезеним авто стало Ferrari Roma 2020 вартістю $221,4 тис.