Ferrari представила первый в своей истории кроссовер

Итальянская компания Ferrari NV представила свой первый кроссовер Purosangue стоимостью $390 195. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Purosangue стал первым четырехдверным и четырехместным автомобилем Ferrari.

Несмотря на то, что в течение четырех лет разработка была направлена на соответствие требованиям Ferrari, Purosangue кардинально отличается от низких гоночных машин автопроизводителя.

Новая модель оснащена 6,5-литровым двигателем V-12 мощностью 715 лошадиных сил.

В Ferrari заявили, что расположение двигателя – и трансмиссии Purosangue, установленной сзади – распределяет вес автомобиля почти равномерно между четырьмя колесами, улучшая его управляемость.

"Пожалуйста, не называйте это внедорожником, потому что это не так. Это Ferrari", - прокомментировал презентацию генеральный директор Бенедетто Винья.

Продажи новой модели начнутся во втором квартале 2023 года в Европе, в третьем квартале в Соединенных Штатах и до конца следующего года на других глобальных рынках, сообщил автопроизводитель.

Purosangue станет второй самой дорогой серийной моделью компании после гибридного спортивного автомобиля SF90 за 440 000 евро.

Напомним, что за время действия нулевого растаможивания в Украине самым дорогим ввезенным авто стало Ferrari Roma 2020 стоимостью $221,4 тыс.