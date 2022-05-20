Mercedes продал самый дорогой автомобиль в мире

Mercedes-Benz SLR 1955 года, который долгое время хранился в коллекции немецкого автопроизводителя, продали частному владельцу за 135 миллионов евро (142 миллионам долларов). Об этом сообщает пресс-служба Mercedes.

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Эта цена делает его самым дорогим автомобилем, по данным компании Hagerty, которая отслеживает стоимость коллекционных автомобилей.

"Гоночные автомобили Mercedes 1930-х и 1950-х годов очень редкие, и большинство из них до сих пор принадлежит заводу, поэтому все, что выходит на рынок, пользуются большим спросом", — отметил вице-президент Hagerty Брайан Раболд.

Mercedes-Benz SLR 1955 года был одним из двух прототипов 300 SLR Uhlenhaut Coupe. 67-летние автомобили были названы в честь тогдашнего главного инженера Mercedes Рудольфа Уленхаута, они развивают максимальную скорость до 186 миль в час.

Предыдущая рекордная цена продажи автомобиля составляла 70 миллионов долларов, ее заплатили в 2018 году за Ferrari 250 GTO 1963 года выпуска.