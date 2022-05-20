Mercedes продав найдорожчий автомобіль у світі

Mercedes-Benz SLR 1955 року, який тривалий час зберігався у колекції німецького автовиробника, продали приватному власнику за 135 мільйонів євро (142 мільйони доларів). Про це повідомляє пресслужба Mercedes.

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Ця ціна робить його найдорожчим автомобілем, за даними компанії Hagerty, яка відстежує вартість колекційних автомобілів.

"Гоночні автомобілі Mercedes 1930-х і 1950-х років дуже рідкісні, і більшість із них досі належить заводу, тому все, що виходить на ринок, користується великим попитом", - зазначив віце-президент Hagerty Браян Раболд.

Mercedes -Benz SLR 1955 був одним з двох прототипів 300 SLR Uhlenhaut Coupe. 67-річні автомобілі були названі на честь тодішнього головного інженера Mercedes Рудольфа Уленхаута, вони розвивають максимальну швидкість до 186 миль на годину.

Попередня рекордна ціна продажу автомобіля становила 70 мільйонів доларів, її заплатили у 2018 році за Ferrari 250 GTO 1963 року випуску.