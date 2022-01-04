Mercedes-Benz представила концептуальный электромобиль — 1000 км на одной зарядке

Концепт получил название Vision EQXX. Отличительные особенности электрокара — рекордно низкий коэффициент аэродинамического сопротивления и впечатляющая автономность

Презентация Mercedes-Benz Vision EQXX прошла онлайн.

Как заверили в компании, электромобиль может проехать более 621 миль (1000 км) на одной зарядке. Среднестатистическому американскому водителю нужно будет подзаряжать автомобиль только два раза в месяц, считают в Mercedes-Benz.

Разработчики уверяют, что оценка автономности основана на моделировании реальных условий эксплуатации, а не езды по прямой со скоростью 80 км/ч. Расход электричества составляет 10 кВт/ч на 100 км пути, что примерно эквивалентно расходу 1 л бензина на 100 км.

В Mercedes-Benz оценку дальности хода называют полностью реалистичной и подчеркивают, что многие технологии, реализованные при разработке Vision EQXX, в дальнейшем будут применены в серийных авто компании, пишет ixbt.com.

Mercedes-Benz Vision EQXX. Фото: Mercedes

За основу опытного электоркара взята платформа MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture) с задним расположением электромотора. Колесная база EQXX составляет 2,8 метра, длина — 4,63 метра. Салон рассчитан на четверых, отмечает nv.ua.

В компании создали 204-сильный двигатель, способный потреблять всего 10 кВтч на 100 км (большинство современных электрокаров потребляет больше).

Полезная емкость аккумуляторов составляет 100 кВтч, при этом сам блок на 50% меньше и на 30% легче, чем у EQS, он весит всего 495 кг. Масса концепта чуть больше 1700 кг.

Инженерам удалось довести коэффициент лобового сопротивления до 0,18, что на две сотых лучше, чем у нынешнего мирового рекордсмена EQS. Этого достигли с помощью круто наклоненного ветрового стекла, покатой линии крыши, воздушных завес и прорезей. Отказались, от камер вместо боковых зеркал, чтобы не ставить два монитора, потребляющих электричество.

EQXX использует солнечные панели на крыше. Они непрозрачные, что, по мнению компании-производителя, эффективнее для выработки энергии.

Mercedes-Benz Vision EQXX. Фото: Mercedes

В салоне во всю ширину кабины разместили экран информационно-развлекательного комплекса. Для экономии энергии дисплей задействует по необходимости только отдельные области — со стороны пассажира или в центре. Голосового управления нет (тоже из-за энергоэффективности).

В салоне используют экоматериалы: ткань из шелкоподобного волокна Biosteel, экокожу из грибов и волокон кактуса и ткань из бамбука.