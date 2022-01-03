За 2021 год Tesla продала рекордное количество автомобилей

Несмотря на дефицит полупроводников в мире, компания Илона Маска вышла на объем продаж почти в 1 млн автомобилей в 2021 году.

Покупателям доставили 936 172 электрокара, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщает ITC со ссылкой на свежий отчет Tesla.

Компания поставила и абсолютный квартальный рекорд - за три месяца выпустила и доставила клиентам более 300 тысяч автомобилей.

При этом за год произвели 930 422 электромобилей - из них 906 032 модели Model 3/Y и 24 390 Model S/X.

Издание отмечает, что в начале 2020 года глава Tesla Илон Маск допускал, что по итогам 2021 года компания может выпустить 1 млн автомобилей, но позже снизил изначальный прогноз до 750 тысяч машин.

Напомним, компания отозвала почти 500 тысяч автомобилей Model 3 и Model S из-за проблем с багажником, при этом некоторые Model 3 подвержены риску неисправности камеры заднего вида.

Эти дефекты могут повышать риск аварий. В частности у автомобилей Model S проблемы с защелкой переднего капота, которые могут привести к открытию багажника "без предупреждения и затруднить обзор водителю, увеличивая риск аварии".