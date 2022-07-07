Xiaomi тестує технології безпілотного керування авто

Китайський виробник гаджетів Xiaomi продовжує спроби освоїти ринок автомобілів. Компанія тестує технології безпілотного водіння, правда поки що на машині чужого бренду. Про це повідомляє портал Gizmochina.

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Точна марка авто, на якому Xiaomi тестує автопілот, достеменно невідома.

Копанія встановила на даху авто лідарний датчик, що є ключовим компонентом будь-якого безпілотного автомобіля. Він забезпечує комп'ютеру та механічній системі автомобіля тривимірне зображення для прийняття рішень про водіння.

Крім того, Xiaomi вже підтвердила, що розпочне масове виробництво свого першого автомобіля у першому кварталі 2024 року. За інсайдерською інформацією, автомобіль Xiaomi буде повнофункціональним самоврядним електромобілем, який конкуруватиме з Tesla та іншими електромобілями.

Xiaomi офіційно оголосила про плани з випуску автомобілів наприкінці березня 2021 року. Для цього було створено дочірню компанію, яка займається розумними електромобілями. Початкові інвестиції становили близько 1,5 млрд доларів, однак у наступні 10 років компанія інвестує близько 10 млрд доларів.

Також китайський виробник електроніки планує збудувати в Пекіні автомобільний завод потужністю 300 тисяч машин на рік.