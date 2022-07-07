Xiaomi тестирует технологии беспилотного вождения авто

Китайский производитель гаджетов Xiaomi продолжает попытки освоить рынок автомобилей. Компания тестирует технологии беспилотного вождения, правда пока на машине чужого бренда. Об этом сообщает портал Gizmochina.

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Точная марка авто, на котором Xiaomi тестирует автопилот, точно неизвестна.

Копания установила на крыше авто лидарный датчик, что является ключевым компонентом любого беспилотного автомобиля. Он обеспечивает компьютеру и механической системе автомобиля трехмерное изображение для принятия решений о вождении.

Кроме того, Xiaomi уже подтвердила, что начнет массовое производство своего первого автомобиля в первом квартале 2024 года. По инсайдерской информации, автомобиль Xiaomi будет полнофункциональным самоуправляемым электромобилем, который будет конкурировать с Tesla и другими электромобилями.

Xiaomi официально объявила о планах по выпуску автомобилей в конце марта 2021 года. Для этого была создана дочерняя компания, которая занимается умными электромобилями. Первоначальные инвестиции составили около 1,5 млрд долларов, однако в следующие 10 лет компания инвестирует около 10 млрд долларов.

Также китайский производитель электроники планирует построить в Пекине автомобильный завод мощностью 300 тысяч машин в год.