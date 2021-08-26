Экономика 40 минут назад

Xiaomi хочет выпускать электромобили и присматривается к наследнику бренда Saab

Evergrande пытается продать долю в своем автоподразделении из-за долгов

Электромобиль Hengchi 5 на Шанхайском автосалоне. Фото: GettyImages Электромобиль Hengchi 5 на Шанхайском автосалоне. Фото: GettyImages
Электромобиль Hengchi 5 на Шанхайском автосалоне. Фото: GettyImages

Китайский девелопер Evergrande Group ведет переговоры о продаже китайскому же производителю компьютерной и бытовой техники Xiaomi доли в компании Evergrande New Energy Vehicle Group, дочерней компанией которой является National Electric Vehicle Sweden (NEVS), приобретшая, в свою очередь, в 2012 году активы шведского автопроизводителя Saab.

Как пишет Reuters, Evergrande NEV провела предварительные переговоры с Xiaomi относительно того, что та станет ее стратегическим акционером, но подробной информации об этом нет.

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Отмечается, что переговоры о продаже значительной миноритарной части из общей доли в 65% в Evergrande NEV находятся на начальной стадии и все еще может поменяться. Официально в Xiaomi заявили лишь, что контактировали с различными автопроизводителями, но пока не решили, с кем из них будут работать.

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Производитель смартфонов Xiaomi наращивает инвестиции в производителей электромобилей после того, как в марте объявил о своих амбициях в этой сфере и планах вложить в нее 10 млрд долларов.

В свою очередь Evergrande сейчас всячески пытается собрать средства для выплаты своих долгов после того, как власти Китая усилили ограничения в сфере недвижимости, чтобы уменьшить риски возникновения "пузыря" на этом рынке. Отмечается, что инвесторы обеспокоены финансовым положением Evergrande и потенциальными системными рисками, которые оно в себе несет.

В мае девелопер выставил на продажу 2,66% акций Evergrande NEV с 20% дисконтом, чтобы привлечь около 10,6 млрд гонконгских долларов (1,36 млрд долларов). По итогам первого полугодия 2021 года Evergrande NEV сообщила о чистом убытке в размере 4,8 млрд юаней (739,7 млн долларов).

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В начале нынешнего года Evergrande NEV представила девять моделей электромобилей под брендом Hengchi на автосалоне в Шанхае, пообещав начать массовое производство и поставки в следующем году.

Компания уже построила три производственные базы, расположенные в Гуанчжоу, Шанхае и Тяньцзине, и получила разрешение на производство легковых электромобилей, приобретя контрольный пакет акций NEVS в 2019 году.

Напомним, что выпуск оригинальных автомобилей Saab прекратился весной 2011 года, в декабре компания была признана банкротом. В июне следующего года консорциум NEVS выкупил все производственные мощности и интеллектуальную собственность Saab в 2012-м.

В сентябре 2013 года Saab возобновил производство, а в мае 2014 года первые авто поступили шведским дилерам. Однако в августе того же года NEVS заявила о банкротстве, а Saab отозвал разрешение на использование торговой марки. В 2015 году NEVS удалось найти партнеров в Китае, и в Тяньцзине началось строительство завода по выпуску электрокаров для китайского рынка. Производство на нем началось в декабре 2017 года.

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