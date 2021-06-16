Гаджеты 10 минут назад

Xiaomi собирается выпустить новый складной смартфон в четвертом квартале 2021 года

Новый гаджет от Xiaomi может иметь селфи-камеру под дисплеем и называться Mi Mix Fold 2

Новинка может быть преемником Mi Mix Fold. Источник: gagadget.com Новинка может быть преемником Mi Mix Fold. Источник: gagadget.com
Новинка может быть преемником Mi Mix Fold. Источник: gagadget.com

Пока китайский производитель техники не заявил о конкретных характеристиках нового гаджета, но некоторые подробности о складном смартфоне нового поколения от Xiaomi были опубликованы на Weibo, сообщает Gadgets360.

Предполагается, что в нем будет устанавливаться процессор Qualcomm Snapdragon 888 SoC. Смартфон будет иметь складную конструкцию, а также "проактивную технологию под экраном", которая может сочетаться с высокой частотой обновления внешнего и внутреннего дисплеев.

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Также говорят, что новый гаджет будет оснащен 108-мегапиксельным датчиком основной камеры и батареей емкостью 5000 мАч. Сообщается, что Xiaomi протестировала модернизированный шарнирный механизм для нового смартфона. Однако компания пока не обнародовала никаких подробностей.

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Информатор не уточнил, будет ли этот гаджет абсолютно новой моделью от компании или же обновлением существующего телефона серии Mi. Тем не менее предполагается, что он станет преемником Mi Mix Fold, выпущенного в марте. Заявленные характеристики также очень похожи на характеристики оригинального Mi Mix Fold.

На некоторых сайтах сертификации новый телефон появился под кодовым названием "J18s". Предполагается, что в нем будет устанавливаться дисплей Samsung с частотой обновления 120 Гц внутри и дисплей Visionox с частотой обновления 90 Гц снаружи.

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В телефоне также предусмотрена тройная задняя камера — сверхширокоугольная камера вместе с основным датчиком на 108 мегапикселей и телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом.

Конечно, компания Xiaomi пока не распространяет никакую официальную информацию о новинке, но появляются данные о том, что новый складной смартфон можно будет увидеть уже в четвертом квартале этого года.

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