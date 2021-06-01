Гаджеты 30 минут назад

Флагманский смартфон Mi 11 Ultra: в Украине за 34999 грн в первую неделю продаж

Mi 11 Ultra — это не только настоящая киностудия в кармане, но и премиум-флагман, который удовлетворит даже самого требовательного пользователя

Флагманский смартфон Mi 11 Ultra: в Украине за 34999 грн в первую неделю продаж Флагманский смартфон Mi 11 Ultra: в Украине за 34999 грн в первую неделю продаж
PR-материал

В апреле компания Xiaomi анонсировала в Украине флагманский смартфон премиум-класса Mi 11 Ultra. Украинские потребители одними из первых в мире смогут приобрести новинку — Mi 11 Ultra появится в открытой продаже 1 июня 2021 года. При поддержке АЛЛО с 1 по 6 июня 2021 смартфон будет доступен по самой выгодной цене в Европе — 34999 грн. Рекомендованная розничная цена составит 38999 грн.

Mi 11 Ultra — это не только настоящая киностудия в кармане, но и премиум-флагман, который удовлетворит даже самого требовательного пользователя. Он получил лучшую в линейке Xiaomi тройную камеру, мощную мобильную платформу Qualcomm® Snapdragon™ 888, AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, революционную проводную и беспроводную турбозарядки на 67 Вт.

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Все три объектива обеспечивают превосходное качество изображения и точное воспроизведение света и тени. Его дисплей предлагает уникальный опыт просмотра благодаря поддержке технологий Dolby Vision® и HDR10+, а также возможности воспроизведения 1,07 млрд цветов. Mi 11 Ultra также имеет на задней части корпуса уникальный 1,1" AMOLED-дисплей с поддержкой Always-on Display, который может использоваться для просмотра уведомлений, превью селфи и др.

Камера:

  • тройная камера с основным сенсором Samsung GN2 размером 1/1.12";
  • первое место в рейтинге DxOMark с рекордными 143 баллами;
  • основной модуль — 50 Мп, f/2.0, 24 мм, широкоугольный, поддержка технологии 4-в-1 Super Pixel;
  • система фокусировки dToF с лазерным автофокусом из 64 точек;
  • телефотомодуль — 48 Мп, f/4.1, 120 мм, поддержка 5x оптического и 120x цифрового зума;
  • сверхширокоугольный модуль — 48 Мп, f/2.2, 12 мм, 128°;
  • съемка 8K-видео с частотой 24 кадр/с;
  • 1.1" AMOLED-дисплей рядом с основным блоком камер поддерживает функцию предварительного просмотра селфи.

Дисплей:

  • 6.81" WQHD+ AMOLED-дисплей, изготовленный из материала E4;
  • частота обновления 120 Гц и частота сенсорной дискретизации 480 Гц;
  • пиковая яркость 1700 нит;
  • разрешение 3200 × 1440;
  • поддержка Dolby Vision® и HDR10+;
  • защитное стекло Corning® Gorilla® Glass Victus™;
  • стереодинамики и ЗВУК ОТ Harman Kardon.

Батарея:

  • поддержка проводной и беспроводной турбозарядки 67 Вт;
  • батарея 5000 мА·ч заряжается до 100% за 36 минут (по результатам внутренних тестов);
  • собственная технология 6х суперзарядки;
  • новая интегральная схема беспроводной зарядки 30 В и многоуровневая технология контроля, ускоряет процесс зарядки на 10%;
  • новая технология аккумулятора с анодом из диоксида кремния, эффективность которой в 10 раз превышает традиционные технологии на графене.

Дизайн:

  • премиальный керамический корпус в цветах Ceramic White и Ceramic Black;
  • защита от пыли и влаги по стандарту IP68;
  • тесты с погружением в воду проводились в течение 30 минут на глубине до 1.5 м.

Мощность:

  • мобильная платформа Qualcomm® Snapdragon™ 888;
  • память LPDDR5 + UFS 3.1;
  • новейшая технология охлаждения с тройным фазовым переходом;
  • поддержка технологии GameTurbo 4.0.

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