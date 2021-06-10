Facebook может выпустить умные часы с двумя камерами в 2022 году

Компания Facebook планирует представить свои первые умные часы с двумя камерами, сообщает Gadget360. Одна из двух камер будет установлена спереди и, предположительно, будет предназначена для видеозвонков. Второй можно будет снимать видео, а отснятый материал публиковать непосредственно в любом приложении Facebook, включая Instagram.

В отчете, опубликованном ранее в этом году, говорилось, что гигант социальных сетей может разрабатывать умные часы на базе Android.

В отчете The Verge говорится, что новый гаджет может быть представлен уже в следующем году, но пока подтверждений этому не существует.

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Также сообщается, что устройство будет поддерживать LTE-соединение. Таким образом, тем, кто его купит, не обязательно будет сопрягать его с телефоном, что в определенной степени снизит зависимость Facebook от устройств iPhone и Android. Тем не менее, часы, скорее всего, будут использовать пользовательскую версию Android, и, вероятно, будет сопутствующее приложение для телефона. По некоторым сведениям, гаджет будет представлен в черном, золотом и белом цветах. Кроме того, он будет оснащен пульсометром.

В будущем компания намерена использовать технологии, полученные после приобретения CTRL-labs, в производстве умных часов и очков AR. По некоторой информации гигант планирует сотрудничать с Ray-Ban, чтобы воплотить свою мечту об очках AR в реальность.

Кроме того, сообщается, что Facebook уже приступил к разработке второго и третьего поколений умных часов на будущее. Анонимные источники сообщили, что умные часы 2022 года могут стоить примерно $400.

Вице-президент Facebook по дополненной и виртуальной реальности Эндрю Босуорт ответил на последний отчет в Twitter. Хотя он не подтвердил планы по выпуску умных часов, он также не стал отрицать детали, пишет Engadget.

"Мы сказали, что хотим, чтобы очки AR были действительно полезными — мы инвестируем в технологии по всем направлениям, которые сделают это взаимодействие более естественным и интуитивно понятным", — написал Босворт. "Это включает в себя такие исследования, как EMG, тактильные ощущения, адаптивные интерфейсы, которые могут быть объединены в форм-фактор для ношения на запястье".