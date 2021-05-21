4 причины для покупки Apple Watch

Эпл вотч уже давно перестали быть просто стильным "яблочным" аксессуаром, хотя дизайнерам бренда постоянно удается поддерживать безукоризненный стиль этого гаджета.

Не тратьте время на поиск магазина для приобретения, если можно купить смарт часы тут и создать потрясающий образ делового и современного человека.

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Apple Watch — чрезвычайно технологичная вещь, которая открывает массу новых возможностей для своего владельца. Вы можете следить за здоровьем, учитывать свою активность, корректировать образ жизни и не тянуться за смартфоном каждый раз.

Стоит просто прикоснуться к миниатюрному экрану, чтобы в ту же секунду узнать много полезной информации о себе и окружающем мире. Разве это не идеальное сочетание комфорта и практичности?

Что привлекает потенциальных владельцев в этом гаджете?

Дизайн, размер и материалы — на любой вкус! Утонченные и брутальные, с корпусом из нержавеющей стали или алюминия, с силиконовыми и металлическими ремешками — эти часы понравятся каждому.

Вы больше не пропустите ни одно сообщение или звонок. Легкая вибрация на запястье — и вы уже отвечаете звонящему человеку. А на экране часов будет отображена вся необходимая информация.

"Умная" технология Force Touch позволяет распознавать степень нажатия на сенсорный экран, понимая, какое действие желает совершить пользователь. Это значительно расширяет функционал и дает возможность мгновенно обрабатывать много информации прямо в часах.

В каждой модели появляются новые или доработанные возможности для отслеживания активности и состояния здоровья: точный шагомер укажет пройденный километраж, пульсометр просигнализирует о тахикардии, а функция контроля сна даст возможность улучшить отдых ночью.

С Apple Watch удастся окунуться в технологичный мир современных гаджетов, которые делают жизнь намного проще и приятнее через призму потрясающей эстетики внешнего вида.