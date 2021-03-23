Новые умные часы OnePlus Watch будут иметь HD AMOLED-дисплей и защиту от пыли и воды IP68

Один из информаторов написал в Twitter, что OnePlus Watch, презентация которых ожидается 23 марта, будут иметь 1,39-дюймовый HD AMOLED-дисплей с разрешением 454х454 пикселя и стекло 2,5D, возможность подключения к GPS и защиту от пыли и воды IP68, а также другие функции, сообщает Gadgets360. Часы будут представлены в двух цветовых вариантах — черном и белом.

Ожидается, что емкость батареи будет 402 мАч, которой хватит на пять дней работы гаджета без подзарядки с включенным мониторингом сна и определением уровня кислорода в крови. С включенным GPS OnePlus Watch могут работать до 25 часов. Предполагаемый объем встроенной памяти — 4 Гб.

Ожидаемая цена OnePlus Watch для европейского рынка — от 150 евро.

Компания пока ничего не рассказывает о новом гаджете, кроме того, что у него будет круглый циферблат и не будет Wear OS. Однако прошлые утечки говорили, что с помощью часов можно отслеживать 110 режимов тренировок, режим сна и уровень стресса. Также говорили о том, что в гаджете будет установлен датчик частоты сердечных сокращений и насыщения кислородом SpO2. Пользователи могут совершать и принимать звонки и даже использовать его в качестве пульта дистанционного управления для моделей OnePlus TV. OnePlus Watch может поставляться с технологией быстрой зарядки Warp Charge (за 20 минут).

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Презентация OnePlus Watch пройдет в 16:00 по киевскому времени. Скорее всего, вместе с умными часами компания представит новый смартфон OnePlus 9.