Китайская Xiaomi выиграла суд у Пентагона и вышла из-под санкций США

Министерство обороны США уберет китайскую телекоммуникационную корпорацию Xiaomi из санкционного списка, в который вошли китайские компании, связанные с военными.

Об этом сообщает Reuters.

Указано, что суд округа Колумбия в США признал недействительным решение Пентагона о внесении Xiaomi в список "китайских военных предприятий".

Таким образом, теперь американские инвесторы вновь получат право на законных основаниях покупать акции и облигации Xiaomi.

Известно, что администрация Дональда Трампа в последние дни его президентства внесла в "черный список" 9 китайских компаний, включая авиастроительную компанию Comac и Xiaomi. В частности, американцам запретили инвестировать в попавшие в списки компании, поскольку Вашингтон подозревает их в связях с китайским военно-промышленным комплексом. Американских инвесторов тогда обязали избавиться от активов этих компаний до 11 ноября 2021 года.

Подобные санкции предусмотрены законом 1999 года, обязывающим Министерство обороны составлять каталог компаний, принадлежащих китайским военным или контролируемых ими.

Теперь же акции Xiaomi подорожали на 5% после сообщения о том, что вследствие отмены санкций провайдер FTSE Russell вернет акции производителя смартфонов в свои индексы.

Предполагается, что ценные бумаги Xiaomi будут добавлены в индекс FTSE Global Equity Index Series (GEIS) двумя траншами: 50% с открытия торгов 7 июня, а оставшаяся часть — 21 июня. Также в июне будет проведена оценка компании на предмет соответствия требованиям включения в индекс FTSE China 50.

Напомним, Федеральный суд США в марте 2021 года временно приостановил действие запрета на инвестирование и сотрудничество с Xiaomi — судья США Рудольф Контрерас пришел к выводу, что выводы Пентагона об угрозе Xiaomi для национальных интересов страны были бездоказательными.

В январе 2021 года Министерство торговли США также объявило, что ужесточает контроль за поставками товаров и технологий в адрес Главного управления Генерального штаба Минобороны России — российской военной разведки, а также военных разведок Китая, Ирана, Кубы, Венесуэлы, Сирии и Северной Кореи.

По действующим правилам, американские экспортеры и так не могут поставлять ряд чувствительных с точки зрения национальной безопасности США товаров разведывательным службам РФ, КНР и Венесуэлы, включая электронные детали и компоненты, авионику, системы информационной безопасности и прочее.

Новые правила расширили эти ограничения на все товары, подлежащие экспортному регулированию Минторгом США, то есть любые товары, технологии, оборудование, материалы, программное обеспечение, которые в широком смысле можно отнести к продукции "двойного назначения".

Кроме того, физическим и юридическим лицам США запретили посредничать при поставке товаров иностранного (неамериканского) происхождения военным разведкам России, Китая, Ирана и другим, а также оказывать им услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования.

Как сообщалось, Федеральная комиссия по связи США признала китайских производителей телефонов Huawei и ZTE угрозой своей национальной безопасности. Санкции против Huawei США ввели еще в мае 2019 года, спустя год их ужесточили.

США обвинили корпорацию в финансировании со стороны китайской разведки, армии и Коммунистической партии, также сообщалось, что Huawei якобы обладает скрытым доступом к сетям мобильных телефонов по всему миру. Сама Huawei заявляет, что ее работа не является угрозой для США и что она независима от китайских властей.