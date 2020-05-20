США ужесточили санкции против Huawei

Министерство торговли США объявило об ограничениях, согласно которым иностранные производители полупроводников, использующих американское ПО и технологии, должны получать лицензию для поставки своей продукции Huawei.
В то же время в китайской компании считают санкции дискриминационными и ищут решение, сообщает пресс-служба Huawei.
"Это решение является неправомерным и губительным для многих, оно угрожает нанести ущерб отрасли во всем мире. Это также отразится на услугах связи для более 3 млрд людей, которые пользуются продуктами и сервисами Huawei по всему миру. Чтобы атаковать ведущую компанию из другой страны, правительство США сознательно проигнорировало интересы пользователей и клиентов Huawei. Это противоречит заявлению правительства США о том, что эти шаги осуществлены в целях безопасности сети", — говорится в заявлении.
Как отмечается, запрет ударит в первую очередь по тайваньскому производителю мобильных процессоров TSMC, обеспечивающему более 98% потребностей Huawei. Сейчас компания строит завод в США.
Указано, что Huawei всесторонне изучает и проверяет новое правило и ожидает, что оно неизбежно скажется на бизнесе.
"Мы будем делать все возможное, чтобы найти решение. Мы верим, что наши клиенты и поставщики продолжат поддерживать нас и минимизируют влияние этого дискриминационного правила", — говорится в пресс-релизе.
Напомним, в начале февраля 2020 года правительство США и ФБР официально обвинили китайскую телекоммуникационную компанию Huawei и ее финансового директора Мэн Ваньчжоу в краже объектов коммерческой тайны.
Перед этим сообщалось, что китайская компания Huawei якобы обладает скрытым доступом к сетям мобильных телефонов по всему миру.