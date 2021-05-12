Xiaomi договорилась с Минобороны США об исключении из "черного списка" — СМИ

Китайская корпорация Xiaomi и власти США договорились об отмене внесения ее в "черный список" компаний, связанных с оборонным сектором КНР и подпадающих, соответственно, под американские санкции.

Как сообщает Bloomberg, 12 мая стало известно, что Министерство обороны США согласилось отменить свое решение. "Стороны согласовали дальнейшие действия, которые позволят завершить судебный спор", — говорится в документах суда. Сообщается, что стороны ведут переговоры о конкретных условиях договоренности, которые должны быть согласованы до 20 мая.

При этом, как отмечает агентство, ни Пентагон, ни Xiaomi это не комментируют, а спикер Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин заявила на регулярном пресс-брифинге в Пекине, что ей неизвестно о каких-либо сделках, которые корпорация могла бы заключить с США.

Напомним, что в начале года китайский производитель смартфонов подал в суд на американское правительство после того, как Минобороны США в январе, под конец правления президента Дональда Трампа, присвоило ей упомянутый статус, что привело бы к делистингу акций Xiaomi в США и их исключению из глобальных фондовых индексов.

В марте Окружной суд Вашингтона поддержал иск Xiaomi и временно приостановил действие запрета, чтобы предотвратить нанесение компании "непоправимого ущерба". Окружной судья Рудольф Контрерас тогда спрогнозировал, что Xiaomi, вероятно, добьется в итоге полного снятия запрета в ходе судебного процесса.

Как отмечает Bloomber, после новости о договоренности с США об исключении корпорации из "черного списка" акции Xiaomi выросли в ходе торгов в среду на Гонконгской бирже на 6,7%.

Напомним, в ноябре 2020 года Трамп подписал указ, запрещающий американским компаниям и частным инвесторам владеть акциями более 30 китайских компаний, которые, по данным Белого дома, являются поставщиками для предприятий оборонного сектора и спецслужб КНР.

Список таких компаний обязано составлять Минобороны США. В дальнейшем этот список расширялся, и в январе 2021 года в него была включена Xiaomi наряду еще с восемью китайскими технологическими компаниями, в том числе с Китайской коммерческой авиастроительной корпорацией (COMAC).

В Пентагоне обосновали свое решение по Xiaomi тем, что ее основатель Лей Цзюнь в 2019 году получил награду от Министерства промышленности и информатизации Китая. Также министерство выразило обеспокоенность крупными инвестициями компании в технологии 5G и искусственного интеллекта.

Однако суд посчитал эти причины недостаточными, подчеркнув что вместе с Лей Цзюнем такую же награду получили более 500 бизнесменов, а 5G и AI-технологии сейчас "быстро становятся отраслевым стандартом для потребительской электроники", и факт инвестиций в эти сферы не указывает на связи с оборонным сектором.