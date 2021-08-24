Гаджеты 60 минут назад

Компания Xiaomi отказывается от бренда Mi после 10 лет существования

Все последующие продукты техногиганта будут иметь название производителя и самого устройства

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Китайский техногигант Xiaomi принял решение отказаться от бренда Mi после 10 лет его существования.

Об этом сообщает XDA-Developers.

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Указано, что недавно компания представила новый флагман Mix 4 и заявила, что все последующие продукты будут иметь название производителя и самого устройства.

В свое время один из основателей компании Xiaomi Лэй Цзюнь отметил, что Mi расшифровывается, как "Mobile Internet" и "Mission Impossible".

Возможно, после того, как техногигант в июне 2021 года стал брендом №1, обойдя при этом Apple и Samsung, производитель решил, что миссия линейки выполнена.

Впрочем, официальной трактовки названия бренда, со стороны Xiaomi, пока не поступало.

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Как известно, первым смартфоном компании стал Xiaomi Mi 1. На тот момент телефон стоил 1999 юаней, то есть около $308.

Напомним, китайская компания Xiaomi Corp обогнала американскую Apple Inc во втором квартале 2021 года и стала вторым крупнейшим мировым производителем смартфонов.

Ранее сообщалось, что США изымут Xiaomi из государственного "черного списка" предприятий, работающих на военную промышленность Китая.

Перед этим суд округа Колумбия в США признал недействительным решение Пентагона о внесении Xiaomi в список "китайских военных предприятий".

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