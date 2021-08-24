Компания Xiaomi отказывается от бренда Mi после 10 лет существования

Китайский техногигант Xiaomi принял решение отказаться от бренда Mi после 10 лет его существования.
Об этом сообщает XDA-Developers.
Указано, что недавно компания представила новый флагман Mix 4 и заявила, что все последующие продукты будут иметь название производителя и самого устройства.
В свое время один из основателей компании Xiaomi Лэй Цзюнь отметил, что Mi расшифровывается, как "Mobile Internet" и "Mission Impossible".
Возможно, после того, как техногигант в июне 2021 года стал брендом №1, обойдя при этом Apple и Samsung, производитель решил, что миссия линейки выполнена.
Впрочем, официальной трактовки названия бренда, со стороны Xiaomi, пока не поступало.
Как известно, первым смартфоном компании стал Xiaomi Mi 1. На тот момент телефон стоил 1999 юаней, то есть около $308.
Напомним, китайская компания Xiaomi Corp обогнала американскую Apple Inc во втором квартале 2021 года и стала вторым крупнейшим мировым производителем смартфонов.
Ранее сообщалось, что США изымут Xiaomi из государственного "черного списка" предприятий, работающих на военную промышленность Китая.
Перед этим суд округа Колумбия в США признал недействительным решение Пентагона о внесении Xiaomi в список "китайских военных предприятий".