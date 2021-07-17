Китайская Xiaomi стала второй в мире компанией по продаже смартфонов: опередила Apple

Китайская компания Xiaomi Corp обогнала американскую Apple Inc во втором квартале и стала вторым крупнейшим мировым производителем смартфонов.

Об этом сообщает Reuters.

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В частности, Xiaomi впервые заняла второе место с долей 17% мировых поставок смартфонов, что на 3% больше, чем в предыдущем квартале.

В целом мировые поставки смартфонов выросли на 12% во втором квартале.

Указано, что возглавил рейтинг Samsung Electronics с долей 19%. Apple оказался на третьем месте с долей 14%.

Как отмечается, средняя цена продажи телефонов Xiaomi примерно на 40-75% меньше по сравнению с Samsung и Apple соответственно.

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Известно, что приоритетом для Xiaomi в 2021 году является рост продаж своих высококлассных устройств.

В отчете говорится, что объемы поставок компании выросли более чем на 300% в Латинской Америке, на 150% в Африке и на 50% в Западной Европе.

Ранее сообщалось, что США изымут Xiaomi из государственного "черного списка" предприятий, работающих на военную промышленность Китая.

Перед этим суд округа Колумбия в США признал недействительным решение Пентагона о внесении Xiaomi в список "китайских военных предприятий".