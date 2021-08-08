Впервые Xiaomi стал лидером продаж смартфонов в мире

Китайская компания Xiaomi впервые в своей истории обошла конкурентов и стала главным поставщиком смартфонов в мире.

Это случилось по итогам июня 2021 года, свидетельствует исследование Counterpoint.

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Указано, что Xiaomi удалось обойти двух своих конкурентов — Samsung и Apple. В июне эти бренды заняли второе и третье место соответственно.

Как отмечается, в разрезе год к году продажи смартфонов китайского бренда в июне 2021 года выросли на 26%, а сам бренд стал самым быстрорастущим по продажам в этом месяце.

Однако, если брать второй квартал, а не один месяц, то Xiaomi пока все еще занимает второе место, уступая лидерство Samsung. Впрочем, как говорят аналитики, разница уже не такая большая, как раньше.

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Известно, что всего китайская компания продала около 800 млн смартфонов с момента своего основания в 2011 году.

Аналитики Counterpoint указывают, что руководству Xiaomi удалось использовать проблемы с поставками компонентов Samsung и проблемы Huawei (и Honor до отделения), чтобы нарастить продажи и улучшить свое присутствие на рынках Китая, Европы, Ближнего Востока и Африки.

"Бренд использовал агрессивную стратегию, чтобы заполнить пробелы своих конкурентов", — говорится в исследовании.

Известно, что приоритетом для Xiaomi в 2021 году является рост продаж своих высококлассных устройств.

Напомним, китайская компания Xiaomi Corp обогнала американскую Apple Inc во втором квартале 2021 года и стала вторым крупнейшим мировым производителем смартфонов.

Ранее сообщалось, что США изымут Xiaomi из государственного "черного списка" предприятий, работающих на военную промышленность Китая.

Перед этим суд округа Колумбия в США признал недействительным решение Пентагона о внесении Xiaomi в список "китайских военных предприятий".

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