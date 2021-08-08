Впервые Xiaomi стал лидером продаж смартфонов в мире

Китайская компания Xiaomi впервые в своей истории обошла конкурентов и стала главным поставщиком смартфонов в мире.
Это случилось по итогам июня 2021 года, свидетельствует исследование Counterpoint.
Указано, что Xiaomi удалось обойти двух своих конкурентов — Samsung и Apple. В июне эти бренды заняли второе и третье место соответственно.
Как отмечается, в разрезе год к году продажи смартфонов китайского бренда в июне 2021 года выросли на 26%, а сам бренд стал самым быстрорастущим по продажам в этом месяце.
Однако, если брать второй квартал, а не один месяц, то Xiaomi пока все еще занимает второе место, уступая лидерство Samsung. Впрочем, как говорят аналитики, разница уже не такая большая, как раньше.
Известно, что всего китайская компания продала около 800 млн смартфонов с момента своего основания в 2011 году.
Аналитики Counterpoint указывают, что руководству Xiaomi удалось использовать проблемы с поставками компонентов Samsung и проблемы Huawei (и Honor до отделения), чтобы нарастить продажи и улучшить свое присутствие на рынках Китая, Европы, Ближнего Востока и Африки.
"Бренд использовал агрессивную стратегию, чтобы заполнить пробелы своих конкурентов", — говорится в исследовании.
Известно, что приоритетом для Xiaomi в 2021 году является рост продаж своих высококлассных устройств.
Напомним, китайская компания Xiaomi Corp обогнала американскую Apple Inc во втором квартале 2021 года и стала вторым крупнейшим мировым производителем смартфонов.
Ранее сообщалось, что США изымут Xiaomi из государственного "черного списка" предприятий, работающих на военную промышленность Китая.
Перед этим суд округа Колумбия в США признал недействительным решение Пентагона о внесении Xiaomi в список "китайских военных предприятий".
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