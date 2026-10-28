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Военные смогут заказывать НРК-амфибии на Brave1 Market: в каталоге уже есть три модели

нрк-амфибия
Brave1 и Минобороны развивают направление наземных роботов-амфибий. / Минобороны

Военные смогут заказывать наземные роботы-амфибии через Brave1 Market. В каталоге уже доступны три изделия: ВИ34G, "Тони" и "Тритон". Эффективность таких систем уже подтверждена в ходе успешной боевой миссии по доставке боекомплекта и провизии.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Минобороны.

Ассортимент роботов планируется расширять. Впоследствии у военных подразделений будет возможность заказывать эти комплексы по программе "еБалы".

Как работы-амфибии меняют фронтовую логистику

Реки, каналы и болотистые участки усложняют или полностью перекрывают пути к бойцам, усложняя доставку провизии и боекомплекта.

По данным ведомства, наземные дроны-амфибии являются усовершенствованными логистическими работами. Они сохраняют высокую проходимость на суше и через несколько секунд переходят в режим движения водой, продолжая маршрут там, где обычный наземный дрон останавливается.

Для ускорения поставок таких решений на фронт Brave1 совместно с Минобороны расширяют рынок амфибийных систем. В июне 2026 года Brave1 запустил отдельное грантовое направление НРК-амфибии, в рамках которого разработчики дорабатывают модели на основе обратной связи от военных.

Первое применение на поле боя

Эффективность новейшей технологии доказана в боевых критериях. Военнослужащие подразделения Alter Ego 93-й отдельной механизированной бригады провели первую миссию с применением робота-амфибии.

Комплекс преодолел маршрут протяженностью более 40 км по суше и воде, после чего успешно доставил провизию и боекомплект на передовые позиции.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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