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Військові зможуть замовляти НРК-амфібії на Brave1 Market: у каталозі вже є три моделі

нрк-амфібія
Brave1 і Міноборони розвивають напрям наземних роботів-амфібій / Міноборони

Військові зможуть замовляти наземні роботи-амфібії через Brave1 Market. У каталозі вже доступні три вироби: ВІ34G, "Тоні" і "Тритон". Ефективність таких систем вже підтверджена під час успішної бойової місії з доставки боєкомплекту і провізії.

Як пише Dilo, про це повідомляє Міноборони.

Асортимент роботів планують розширювати. Згодом військові підрозділи матимуть можливість замовляти ці комплекси за програмою "єБали".

Як роботи-амфібії змінюють фронтову логістику

Річки, канали та болотисті ділянки ускладнюють або повністю перекривають шляхи до бійців, ускладнюючи доставку провізії та боєкомплекту.

За даними відомства, наземні дрони-амфібії є удосконаленими логістичними роботами. Вони зберігають високу прохідність на суші й за декілька секунд переходять у режим руху водою, продовжуючи маршрут там, де звичайний наземний дрон зупиняється.

Для прискорення постачання таких рішень на фронт Brave1 спільно з Міноборони розширюють ринок амфібійних систем. У червні 2026 року Brave1 запустив окремий грантовий напрям "НРК-амфібії", у межах якого розробники доопрацьовують моделі на основі зворотного зв'язку від військових.

Перше застосування на полі бою

Ефективність нової технології підтверджена в бойових умовах. Військовослужбовці підрозділу Alter Ego 93-ї окремої механізованої бригади провели першу місію із застосуванням робота-амфібії.

Комплекс подолав маршрут довжиною понад 40 км сушею та водою, після чого успішно доправив провізію і боєкомплект на передові позиції.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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