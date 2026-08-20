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Військові зможуть замовляти дрони під конкретні завдання через Brave1 Market

США отримали перші 2 тис. українських FPV-дронів F10
Військові зможуть замовляти дрони під конкретні завдання

Українські військові зможуть замовляти через Brave1 Market дрони з характеристиками під конкретне завдання — від типу зв'язку і камери до маси корисного навантаження та часу польоту. Система сама підбиратиме потенційних постачальників, а за однакових характеристик запускатиме торги за найнижчу ціну.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства оборони України.

Підрозділ може визначити понад 17 параметрів потрібного безпілотника. Після цього платформа знаходить виробників, які можуть виконати замовлення, та порівнює їхні пропозиції.

Якщо кілька постачальників пропонують дрони з однаковими технічними характеристиками, між ними автоматично проводитимуться торги на зниження ціни.

Наразі військові можуть замовляти:

  • FPV-дрони-камікадзе;
  • FPV-дрони на оптоволокні;
  • перехоплювачі літакового типу.

Замовляти можна також рішення, які ще не пройшли кодифікацію. Надалі перелік техніки планують розширювати, зокрема додати наземні роботизовані комплекси.

Новий механізм дозволяє підрозділам не обмежуватися готовими моделями з каталогу, а формувати замовлення відповідно до умов конкретного напрямку та бойового завдання.

Нагадаємо, раніше в Україні запустили конструктор ударних БпЛА у DOT-Chain Defence. Він дозволив військовим ще під час замовлення обирати комплектацію дрона — зокрема камеру, двигун, батарею, антену та інші компоненти.

Автор:
Тетяна Гойденко

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