Військових навчатимуть самостійно замовляти дрони та РЕБ через DOT-Chain Defence

У застосунку "Армія+" запустили навчальний курс "Маркетплейс зброї DOT-Chain Defence", який пояснює військовим, як самостійно обирати та замовляти дрони, засоби РЕБ та іншу техніку за державні кошти.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

Курс складається з восьми уроків і охоплює весь процес роботи із системою — від отримання доступу та пошуку необхідної техніки до оформлення замовлення, підписання документів, відстеження поставки та приймання обладнання.

Окремо військових навчатимуть працювати з каталогом і передзамовленнями, користуватися рейтингами та відгуками інших підрозділів, а також підбирати комплектацію через конструктор дронів.

За словами заступника міністра оборони Мстислава Баніка, курс насамперед розрахований на військовослужбовців, які відповідають за забезпечення підрозділів дронами, їх обслуговування та ремонт. Йдеться, зокрема, про начальників служб забезпечення і складів, командирів, діловодів та працівників фронтових майстерень.

DOT-Chain Defence дозволяє військовим частинам самостійно обирати техніку в межах виділеного державного фінансування. За даними Міноборони, системою вже користуються 486 підрозділів ЗСУ, Національної гвардії, Національної поліції та Держприкордонслужби.

У міністерстві зазначають, що раніше шлях від визначення потреби до отримання техніки міг тривати від двох до шести місяців. Наразі техніку, яка є в наявності, у середньому доставляють за дев’ять днів.

DOT-Chain Defence є частиною програми "Армія дронів.Бонус". В Армія+ також доступний окремий курс про систему DOT-Chain для продовольчого забезпечення військових частин.

Нагадаємо, у липні в DOT-Chain Defence запрацював конструктор ударних дронів, який дозволяє військовим ще на етапі замовлення обирати комплектацію БпЛА під конкретні бойові завдання. Перший бойовий підрозділ уже скористався цим інструментом.

Також у липні Агенція оборонних закупівель законтрактувала понад 22 тис. наземних роботизованих комплексів. Частину з них — 2069 комплексів — військові отримали саме через DOT-Chain Defence, де підрозділи самостійно обирають необхідну техніку за виділені бюджетні кошти.