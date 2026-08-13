Аграрії залучили понад 44,6 мільярда гривень за програмою "Доступні кредити 5-7-9%"

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" залишається ключовим інструментом фінансової підтримки аграрного сектору України у 2026 році. З початку року 6 638 агропідприємств залучили за цією програмою майже 44,63 млрд грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Регіони-лідери за обсягами фінансування

Найбільші обсяги пільгових кредитних ресурсів за програмою "5-7-9%" спрямовано аграріям у таких областях:

Одеська область: 5,85 млрд грн (для 774 агропідприємств);

Київська область: 4,30 млрд грн (для 559 агропідприємств);

Кіровоградська область: 4,03 млрд грн (для 777 агропідприємств);

Вінницька область: 3,96 млрд грн (для 704 агропідприємств);

Харківська область: 3,11 млрд грн (для 389 агропідприємств).

Загалом за всіма банківськими програмами фінансування з початку 2026 року 11 411 українських агрогосподарств залучили понад 100,18 млрд грн.

Для порівняння, у 2025 році 15 574 агропідприємства отримали 131,47 млрд грн банківських кредитів, із яких за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" було профінансовано 7 978 господарств на суму 53,75 млрд грн.

За умовами програми "5-7-9%", сільгоспвиробники можуть отримати кредитні кошти у розмірі до 90 млн грн за зниженими процентними ставками завдяки компенсаціям або гарантіям з боку держави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що уряд змінив умови фінансування аграріїв, встановивши кредити під 10% та ліміти до 150 млн грн. Розширення інструментів пільгового кредитування спрямоване на забезпечення фермерів обіговими коштами перед проведенням посівної.