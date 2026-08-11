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Кредити під 10% та ліміти до 150 млн грн: уряд змінив умови фінансування аграріїв
Уряд розширює інструменти пільгового кредитування та коригує експортне регулювання, щоб забезпечити аграріїв обіговими коштами під час осінньої посівної та запобігти вимушеному продажу зерна за заниженими цінами.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства аграрної політики.
Ключові зміни у кредитуванні та підтримці агросектору
Загальна потреба аграріїв в обіговому фінансуванні на осінь оцінюється у 200 млрд грн, а на весну 2027 року — у 300–350 млрд грн. Для покриття цих потреб держава реалізує низку заходів:
- Зниження відсоткової ставки: за програмою «5-7-9%» ставку для аграріїв зменшено з 15% до 10% (різницю покриває держава). Пільги діють як для нових позик, так і для пролонгації чинних.
- Скасування ліміту на обіговий капітал: скасовано обмеження, за яким на поповнення обігових коштів можна було спрямовувати не більше 20% суми кредиту.
- Збільшення кредитних лімітів: на період осінньої посівної максимальний обсяг кредиту становить 90 млн грн, а в листопаді його планується підвищити до 150 млн грн.
- Підвищення заставного коефіцієнта: НБУ збільшив заставний коефіцієнт для зерна з 0,4 до 0,75. Це дозволить залучати більші обсяги позик під заставу збереженого врожаю.
Експортні ціни та альтернативні маршрути
Уряд скоригував мінімальні експортні ціни на сільгосппродукцію з урахуванням вартості логістики до європейських портів (наприклад, доставка до Констанци сягає близько $170 за тонну).
Також у Мінагрополітики оцінюють потенціал альтернативних експортних маршрутів через країни ЄС у 3 млн тонн на рік. Таке зерно прямує виключно транзитом до третіх країн, зокрема до Алжиру, Індонезії та Південної Кореї.
Нагадаємо, раніше Кабмін змінив умови кредитування аграріїв за програмою "5-7-9%", знизивши ставку на фінансування оборотного капіталу до 10% та знявши обмеження щодо використання суми кредиту.