Кабмін змінив умови кредитування аграріїв за програмою "5-7-9%"

Кабінет міністрів змінив умови програми "Доступні кредити 5-7-9%" для агровиробників: ставку за кредитами на фінансування оборотного капіталу знизили з 15% до 10% річних, а обмеження на використання для цих цілей лише 20% суми кредиту скасували.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства аграрної політики та продовольства.

Тепер агровиробники зможуть спрямовувати кредитні кошти на закупівлю насіння, добрив, пального, сплату оренди та інші поточні виробничі витрати без попереднього обмеження у 20%.

При цьому загальний ліміт кредитування за програмою не змінюється.

Різницю між ринковою ставкою та ставкою 10%, яку сплачуватиме позичальник, компенсуватиме держава.

У міністерстві пояснили зміни потребою аграріїв у більшому обсязі обігових коштів через ускладнення логістики, блокаду чорноморських портів, уповільнення експорту та затримки надходження виручки.

Окрім цього, аграрії отримають 80 млрд грн пільгових кредитів через російську блокаду моря.