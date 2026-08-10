Золото відновлюється після спаду: що відбувається з цінами на дорогоцінні метали

Ціна на золото стабілізувалася вище позначки у 4300 доларів за унцію. Інвестори активно аналізують несподіване скорочення ринку праці США, яке суттєво розвіяло побоювання щодо подальшого підвищення процентних ставок.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

Злитки торгувалися близько 4355 доларів за унцію, утримуючись вище 50-денної ковзної середньої після стрибка більш ніж на 7% минулого тижня, що стало найстрімкішим зростанням із кінця січня.

Липневі дані показали скорочення робочих місць американськими роботодавцями та перегляд показників найму за попередні два місяці у бік зниження.

Водночас золото знову перевищило ключовий поріг підтримки в 4000 доларів за унцію завдяки активізації покупців. Позитивну динаміку підкріплює і Китай: місцеві ETF збільшили приплив коштів, а Народний банк країни вже 21-й місяць поспіль поповнює свої золоті резерви.

Попри нещодавнє зростання, вартість металу залишається майже на п'яту частину нижчою за рівні, що фіксувалися до початку війни з Іраном. Напруженість у регіоні залишається високою, адже угоди щодо відкриття Ормузької протоки досі не досягнуто, а напади на нафтопереробну інфраструктуру відновлюють тиск на ринок енергоносіїв.

На торгах у Сінгапурі спотова ціна на золото зросла на 0,2% — до 4350,84 долара за унцію. Срібло додало в ціні 1%, піднявшись до 64,15 долара, платина подорожчала на 0,1%, а паладій втратив 0,7%.

Нагадаємо, 6 серпня ціна на золото піднялася до семитижневого максимуму. Зростання триває четверту сесію поспіль, оскільки надії на відновлення судноплавства в Ормузькій протоці послабили побоювання щодо інфляції та високих процентних ставок.