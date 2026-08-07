Вартість золота перевищила $4200 за унцію: як зниження цін на нафту змінює ринок

Ринок дорогоцінних металів зафіксував найбільший тижневий підйом за останні місяці. Золото утримує рівень понад $4200 за унцію завдяки спаду цін на нафту та очікуваній зміні ставок Федеральної резервної системи США.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Вплив геополітики

Спотова ціна на золото зросла на 0,6% і досягла $4262,39 за унцію після семитижневого максимуму. За тиждень показник піднявся більш ніж на 5%. Ф'ючерси на золото в США зросли на 0,5% — до $4321,50.

"Надії на мир на Близькому Сході призвели до зниження інфляційних очікувань, що дозволило золоту стрімко зрости після багатотижневої консолідації вище 4000 доларів", — зазначив старший аналітик StoneX Метт Сімпсон.

Інші фактори впливу і прогноз

Ціни на сиру нафту знижуються протягом тижня. Здешевлення енергоносіїв зменшує побоювання щодо інфляції та тривалого утримання високих процентних ставок. Високі ставки зазвичай знижують привабливість золота через відсутність процентного доходу.

За даними CME FedWatch, ймовірність підвищення ставки у вересні оцінюють у 55%, порівняно з 63% тиждень тому. Золото зазвичай розглядається як захист від інфляції, однак воно втрачає свою привабливість як недохідний актив в умовах високих процентних ставок.

Також на вартість золота впливає показник зайнятості у несільськогосподарському секторі США (NFP).

"Незалежно від того, як розвиватиметься NFP, $4000 виявився надійним рівнем підтримки золота, і я підозрюю, що ринок чекає на падіння, щоб скористатися вкрай необхідною корекцією до $4600. NFP може дещо впливатиме на ситуацію найближчим часом, але цінова динаміка дала про себе знати, і схоже, що золото буде зростати", — пояснив Сімпсон.

Аналітики глобальної фінансової платформи Marex прогнозують розширення торгового коридору для золота у серпні та розглядають цей актив як більш привабливий для інвестицій.

Динаміка інших дорогоцінних металів

Ціни на інші метали також змінилися:

спотове срібло зросло на 1,3% до $62,27;

платина додала 0,5% до $1737,25;

паладій знизився на 0,2% до $1368,37.

Нагадаємо, 6 серпня ціна на золото піднялася до семитижневого максимуму. Зростання триває четверту сесію поспіль, оскільки надії на відновлення судноплавства в Ормузькій протоці послабили побоювання щодо інфляції та високих процентних ставок.