Золото дорожчає третій день поспіль через падіння курсу долара та зниження цін на нафту

Золото дорожчає вже третю торговельну сесію поспіль. 5 серпня спотова ціна зросла на 1,4% і досягла $4 133,83 за унцію (28,35 г) — це найвищий показник за останні два тижні. Ф'ючерси на золото в США зросли на 1% до 4 191,90 долара.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

На думку аналітиків, головною причиною стало здешевлення долара США. Коли американська валюта просідає, дорогоцінні метали стають дешевшими та привабливішими для покупців з іншими валютами. Паралельно падають ціни на нафту, що збиває тривогу щодо інфляції та знижує тиск на центральні банки.

Вплив геополітики та прогноз

На ситуацію тисне й геополітика. Катар повідомив про зрушення у переговорах щодо припинення війни між США та Іраном, хоча Іран спростовує заяви Дональда Трампа про початок діалогу.

"Зв’язок золота з нафтою залишається незмінним, оскільки ціни на нафту мають величезний вплив на світову економіку з точки зору інфляційного тиску. Якщо ми отримаємо дуже чітку дорожню карту для подальшої деескалації напруженості, ціни на золото можуть зрости", — зазначив старший ринковий аналітик OANDA Кельвін Вонг.

Експерти TD Securities припускають, що найближчим часом вартість золота триматиметься у нинішньому діапазоні.

Зараз ринок оцінює шанси підвищення ставки Федеральною резервною системою США у вересні у 59%, хоча ще вчора цей показник становив 67%. Коли ставки високі, золото зазвичай втрачає популярність, бо не дає відсоткового доходу. Водночас у самому ФРС зазначають, що остаточних рішень щодо монетарної політики ще не ухвалили. Інвестори чекають на нові офіційні звіти про рівень зайнятості в США, які зададуть вектор ринку.

Ціни на інші метали

Разом із золотом піднялися й інші дорогоцінні метали:

спотове срібло додало 2% і коштує $60,70 за унцію (28,35 г);

платина подорожчала на 1% до $1 751,03, оновивши максимум із середини червня;

паладій зріс на 0,5% до $1 360,25 і досяг піку за два місяці.

Нагадаємо, 3 серпня світові ціни на золото пішли вгору. Ринок дорогоцінних металів відреагував зростанням на падіння нафтових котирувань після того, як президент США Дональд Трамп утримався від нових військових ударів по Ірану.