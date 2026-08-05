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Золото дорожчає третій день поспіль через падіння курсу долара та зниження цін на нафту

золоті зливки, золоті монети
Ціни на золото зростають / Freepik

Золото дорожчає вже третю торговельну сесію поспіль. 5 серпня спотова ціна зросла на 1,4% і досягла $4 133,83 за унцію (28,35 г) — це найвищий показник за останні два тижні. Ф'ючерси на золото в США зросли на 1% до 4 191,90 долара.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

На думку аналітиків, головною причиною стало здешевлення долара США. Коли американська валюта просідає, дорогоцінні метали стають дешевшими та привабливішими для покупців з іншими валютами. Паралельно падають ціни на нафту, що збиває тривогу щодо інфляції та знижує тиск на центральні банки.

Вплив геополітики та прогноз

На ситуацію тисне й геополітика. Катар повідомив про зрушення у переговорах щодо припинення війни між США та Іраном, хоча Іран спростовує заяви Дональда Трампа про початок діалогу.

"Зв’язок золота з нафтою залишається незмінним, оскільки ціни на нафту мають величезний вплив на світову економіку з точки зору інфляційного тиску. Якщо ми отримаємо дуже чітку дорожню карту для подальшої деескалації напруженості, ціни на золото можуть зрости", — зазначив старший ринковий аналітик OANDA Кельвін Вонг.

Експерти TD Securities припускають, що найближчим часом вартість золота триматиметься у нинішньому діапазоні.

Зараз ринок оцінює шанси підвищення ставки Федеральною резервною системою США у вересні у 59%, хоча ще вчора цей показник становив 67%. Коли ставки високі, золото зазвичай втрачає популярність, бо не дає відсоткового доходу. Водночас у самому ФРС зазначають, що остаточних рішень щодо монетарної політики ще не ухвалили. Інвестори чекають на нові офіційні звіти про рівень зайнятості в США, які зададуть вектор ринку.

Ціни на інші метали

Разом із золотом піднялися й інші дорогоцінні метали:

  • спотове срібло додало 2% і коштує $60,70 за унцію (28,35 г); 
  • платина подорожчала на 1% до $1 751,03, оновивши максимум із середини червня; 
  • паладій зріс на 0,5% до $1 360,25 і досяг піку за два місяці.

Нагадаємо, 3 серпня світові ціни на золото пішли вгору. Ринок дорогоцінних металів відреагував зростанням на падіння нафтових котирувань після того, як президент США Дональд Трамп утримався від нових військових ударів по Ірану. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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