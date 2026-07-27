Золото та срібло дорожчають: як деескалація на Близькому Сході вплинула на ринки

Тимчасова зупинка військових дій між США та Іраном спричинила падіння цін на нафту понад 5% і знизила інфляційні очікування. На цьому тлі спотове золото наблизилось до позначки у $4100 за унцію.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

"Дорогоцінні метали розпочали тиждень на лідируючій позиції, чому сприяла пауза у військових діях на Близькому Сході. Ціна на нафту впала, а долар і дохідність казначейських облігацій США знизилися", — пояснив незалежний аналітик Росс Норман.

На вартість дорогоцінного металу також влинуло послаблення побоювань щодо високої інфляції.

Динаміка цін на золото та долар

Спотове золото зросло на 1% до $4 093,34 за унцію, а ф'ючерси в США з поставкою у серпні — на 0,6% до $4 095,60. Індекс долара США впав на 0,2%, що зробило злитки доступнішими для іноземних покупців.

Зниження напруженості відбулося після того, як висопосадовець Ірану повідомив про готовність припинити атаки у разі дзеркальних дій США. Вашингтон призупинив бомбардування через зменшення кількості цілей та занепокоєння щодо виснаження арсеналу.

Нафта та очікування щодо ставок ФРС

Ціни на нафту впали понад ніж на 5%, що зменшило ризики дипломатичної кризи навколо Ормузької протоки. Подешевшання енергоносіїв знижує інфляційний тиск. Хоча золото вважається захистом від інфляції, високі процентні ставки зазвичай знижують попит на нього через відсутність купонного доходу.

Учасники ринку очікують засідання ФРС. Близько 34% аналітиків прогнозують підвищення ставки на найближчому засіданні, а дані інструменту CME FedWatchTool вказують на 79% ймовірність підвищення у вересні.

"Золото подає обережно позитивні сигнали: одне око стежить за Іраном, інше — за ФРС. Якщо Warsh стримає приблизно два підвищення, які зараз закладені в криву, це може бути досить сприятливим для золота", — сказав Норман.

Ситуація з іншими металами

Зростання торкнулося й інших металів:

спотове срібло зросло на 1,7% до $59,16 за унцію;

платина піднялася на 2,9% до $1 633,80;

паладій подорожчав на 3,2% до $1 282,99.

Нагадаємо, на початку липня JPMorgan знизив прогноз вартості золота через слабший, ніж очікувалося, попит з боку ключових секторів. Банк очікує, що у третьому кварталі ціна металу становитиме близько $4 300 за унцію, а у четвертому кварталі — $4 500 за унцію.