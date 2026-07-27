Porsche скоротить 9 тисяч робочих місць до 2035 року через слабкий попит

Німецький виробник люксових автомобілів Porsche скоротить загалом 9 000 робочих місць до 2035 року в межах масштабної реструктуризації материнської компанії Volkswagen, викликаної слабким попитом та жорсткою конкуренцією.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

Керівництво Porsche та представники трудового колективу узгодили додаткове скорочення 5 000 позицій. Угода передбачає відмову від примусових звільнень — скорочення відбуватимуться через природний відтік кадрів та програми добровільного звільнення.

Ці заходи доповнять попередній пакет із 3 900 скорочень, а також ще 500 звільнень, про які раніше оголосив новий генеральний директор Міхаель Лейтерс у зв'язку із закриттям дочірніх компаній.

Лейтерс очолив компанію на початку року із завданням реформувати бізнес після падіння продажів на ключовому ринку Китаю та гальмування стратегії з розвитку електромобілів.

Гарантії для заводів та мільярдні інвестиції

Окрім скорочення штату, досягнута угода передбачає продовження гарантій роботи підприємств ще на п'ять років — до кінця 2035 року. Також компанія зафіксувала план інвестицій у розмірі 2,1 млрд євро (2,39 млрд доларів) у головний завод у Штутгарт-Цуффенгаузені та науково-дослідний центр у Вайссаху.

Рішення було схвалене на засіданні наглядової ради Porsche.

Криза німецького автопрому та плани Volkswagen

З аналогічними викликами та необхідністю зниження витрат на тлі переходу на електромобілі й тиску з боку китайських конкурентів зіштовхнулися й інші німецькі автовиробники, зокрема Mercedes-Benz та BMW.

Попередник Лейтерса на посаді очільника Porsche Олівер Блюм, який зараз очолює Volkswagen Group, наполягає на подвоєнні скорочень усередині всього концерну — до 100 000 робочих місць. За його словами, це необхідно для збереження конкурентоспроможності компанії. Крім того, Блюм попередив про ризик закриття чотирьох заводів концерну після 2030 року, включно з одним із майданчиків бренду Audi.

Нагадаємо, раінше Porsche оголосила про масштабну стратегічну реорганізацію, в межах якої планується закриття трьох дочірніх компаній — Cellforce Group GmbH, Porsche eBike Performance GmbH та Cetitec GmbH, що також супроводжуватиметься скороченням працівників.