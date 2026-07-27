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Уряд повторно подав до Ради проєкт нового Митного кодексу для євроінтеграції

Новий Митний кодекс подано до Верховної Ради
Новий Митний кодекс подано до Верховної Ради / Depositphotos

Кабінет Міністрів України повторно схвалив та подав до Верховної Ради проєкт нового Митного кодексу, як того вимагає законодавство.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністра України Сергія Корецького.

"Відновлюємо предметний діалог із парламентарями щодо нового проєкту Митного кодексу. Сьогодні уряд повторно схвалив цей проєкт і подав його до Верховної Ради, як цього вимагає закон. Це один із ключових законопроєктів у процесі європейської інтеграції", – написав очільник уряду.

Корецький наголосив, що уряд розраховує на ефективну та продуктивну роботу над документом разом із народними депутатами щодо кожної його норми.

Очікується, що нова редакція Митного кодексу забезпечить трансформацію української митниці та перетворення її на сучасний безпековий кордон європейського зразка.

Навіщо Україні новий Митний кодекс?

  • відбудеться синхронізація митних процедур з процедурами, запровадженими в ЄС, що значно спростить та прискорить торгівлю з країнами-членами ЄС, знижуючи витрати для бізнесу;
  • компанії можуть оптимізувати свої виробничі та логістичні ланцюги, оскільки їм не потрібно враховувати різні підходи в застосуванні митних процедур.
  • нова версія Митного кодексу має принести бізнесу спрощення процедур через електронні декларації та статус авторизованих економічних операторів, що має знизити витрати на митні операції і прискорити митні процедури, стимулюючи експорт та імпорт; 
  • дасть можливість підприємцям працювати за нормами ЄС і отримувати ті ж пільги, які має європейський бізнес.

Нагадаємо, 22 серпня 2024 року, Верховна Рада прийняла законопроєкт, що наближає Україну до повного застосування митного законодавства ЄС і дозволить бізнесу адаптуватися до оновлених правил перед переходом до нового Митного кодексу.

Автор:
Тетяна Бесараб