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Правительство повторно предоставило в Совет проект нового Таможенного кодекса для евроинтеграции
Кабинет Министров Украины повторно одобрил и подал в Верховную Раду проект нового Таможенного кодекса, как того требует законодательство.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Сергея Корецкого.
"Восстанавливаем предметный диалог с парламентариями по поводу нового проекта Таможенного кодекса. Сегодня правительство повторно одобрило этот проект и подало его в Верховную Раду, как этого требует закон. Это один из ключевых законопроектов в процессе европейской интеграции", - написал глава правительства.
Корецкий подчеркнул, что правительство рассчитывает на эффективную и продуктивную работу над документом вместе с народными депутатами по каждой его норме.
Ожидается, что новая редакция Таможенного кодекса обеспечит трансформацию украинской таможни и превращение ее в современную границу безопасности европейского образца.
Зачем Украине новый Таможенный кодекс?
- состоится синхронизация таможенных процедур с процедурами, введенными в ЕС, что значительно упростит и ускорит торговлю со странами-членами ЕС, снижая затраты на бизнес;
- компании могут оптимизировать свои производственные и логистические цепи, поскольку им не нужно учитывать разные подходы в применении таможенных процедур.
- новая версия Таможенного кодекса должна принести бизнесу упрощение процедур через электронные декларации и статус авторизованных экономических операторов, что должно снизить расходы на таможенные операции и ускорить таможенные процедуры, стимулируя экспорт и импорт;
- позволит предпринимателям работать по нормам ЕС и получать те же льготы, которые имеет европейский бизнес.
Напомним, 22 августа 2024 года Верховная Рада приняла законопроект, который приближает Украину к полному применению таможенного законодательства ЕС и позволит бизнесу адаптироваться к обновленным правилам перед переходом в новый Таможенный кодекс.