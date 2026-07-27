Правительство повторно предоставило в Совет проект нового Таможенного кодекса для евроинтеграции

Кабинет Министров Украины повторно одобрил и подал в Верховную Раду проект нового Таможенного кодекса, как того требует законодательство.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

"Восстанавливаем предметный диалог с парламентариями по поводу нового проекта Таможенного кодекса. Сегодня правительство повторно одобрило этот проект и подало его в Верховную Раду, как этого требует закон. Это один из ключевых законопроектов в процессе европейской интеграции", - написал глава правительства.

Корецкий подчеркнул, что правительство рассчитывает на эффективную и продуктивную работу над документом вместе с народными депутатами по каждой его норме.

Ожидается, что новая редакция Таможенного кодекса обеспечит трансформацию украинской таможни и превращение ее в современную границу безопасности европейского образца.

Зачем Украине новый Таможенный кодекс?

состоится синхронизация таможенных процедур с процедурами, введенными в ЕС, что значительно упростит и ускорит торговлю со странами-членами ЕС , снижая затраты на бизнес;

, снижая затраты на бизнес; компании могут оптимизировать свои производственные и логистические цепи , поскольку им не нужно учитывать разные подходы в применении таможенных процедур.

, поскольку им не нужно учитывать разные подходы в применении таможенных процедур. новая версия Таможенного кодекса должна принести бизнесу упрощение процедур через электронные декларации и статус авторизованных экономических операторов, что должно снизить расходы на таможенные операции и ускорить таможенные процедуры, стимулируя экспорт и импорт;

позволит предпринимателям работать по нормам ЕС и получать те же льготы, которые имеет европейский бизнес.

Напомним, 22 августа 2024 года Верховная Рада приняла законопроект, который приближает Украину к полному применению таможенного законодательства ЕС и позволит бизнесу адаптироваться к обновленным правилам перед переходом в новый Таможенный кодекс.