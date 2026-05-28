Новый Таможенный кодекс Украины: что изменится для бизнеса и торговли с ЕС

Украина переходит на новые таможенные правила по стандартам ЕС. Кабинет министров одобрил проект нового Таможенного кодекса, который гармонизирует украинское законодательство с Таможенным кодексом Евросоюза и является одним из ключевых обязательств в процессе вступления в ЕС.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Документ предусматривает введение единых с ЕС правил в сфере таможенных процедур, декларирование товаров, предоставление авторизаций, таможенных гарантий и механизмов освобождения от уплаты пошлин. Правительство ожидает, что это упростит торговлю со странами Евросоюза и сделает таможенные процедуры предсказуемыми для бизнеса.

Новый кодекс также должен облегчить интеграцию украинских компаний в европейский рынок и ускорить логистические процессы. В то же время, правительство уверяет, что для бизнеса и граждан переход будет происходить без резких изменений — действующие авторизации будут оставаться действительными, а система "единого окна" продолжит работать в привычном режиме.

Принятие нового Таможенного кодекса является частью выполнения Украиной обязательств в рамках переговоров о членстве в ЕС и адаптации экономического законодательства к европейским нормам.

Структура проекта нового Таможенного кодекса и изменения

Структурно проект построен по логике европейского таможенного законодательства. Разделы I–IX соответствуют структуре Таможенного кодекса ЕС на уровне глав и глав. Разделы X–XI имплементируют положения отдельных регламентов ЕС. Разделы XII–XV охватывают положения национального уровня, а разделы XVI–XVII содержат переходные положения, необходимые для функционирования системы для вступления Украины в ЕС.

Основные нововведения и изменения (по сравнению с действующим законодательством) заключаются в полном переходе на таможенную терминологию ЕС, внедрена система авторизаций, таможенных процедур, предусмотрен европейский подход к принятию решений, декларированию, таможенному долгу, гарантиям, освобождениям от уплаты пошлины и т.п.

Для обеспечения непрерывности бизнес-процессов новый Таможенный кодекс, в частности, предусматривает, что бессрочные авторизации продолжают действовать, а срочные действуют до истечения срока их действия или до завершения соответствующих операций.

Эти шаги будут способствовать украинскому бизнесу, который ведет внешнеэкономическую деятельность, заблаговременно адаптироваться к новым правилам, оптимизировать свои логистические и производственные процессы и повысить свою конкурентоспособность.

