Упрощение торговли с ЕС: правительство одобрило проект нового Таможенного кодекса

Правительство одобрило новый Таможенный кодекс

Правительство Украины приняло проект нового Таможенного кодекса, цель которого гармонизировать украинское законодательство с нормами Европейского Союза. Это один из ключевых приоритетов на пути Украины к членству в ЕС.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы.

В ведомстве говорится, что гармонизация таможенного законодательства является одним из важных шагов на пути к членству Украины в Европейском Союзе.

Зачем Украине новый Таможенный кодекс?

  • состоится синхронизация таможенных процедур с процедурами, введенными в ЕС, что значительно упростит и ускорит торговлю со странами-членами ЕС, снижая затраты на бизнес;
  • компании могут оптимизировать свои производственные и логистические цепи, поскольку им не нужно учитывать разные подходы в применении таможенных процедур.

Следующие шаги

Правительственный офис евроинтеграции уже направил проект на оценку Европейской Комиссии. После получения выводов Министерство финансов создаст рабочую группу из представителей бизнеса и общественности для обсуждения и доработки документа.

Украина выполнила 91% таможенных обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС. Успехи в области цифровизации, борьбы с коррупцией и увеличения таможенных поступлений уже отмечены Европейской Комиссией, МВФ и Всемирной таможенной организацией.

Напомним, 22 августа 2024 года Верховная Рада приняла законопроект, который приближает Украину к полному применению таможенного законодательства ЕС и позволит бизнесу адаптироваться к обновленным правилам перед переходом в новый Таможенный кодекс.

Следующими большими изменениями в таможенном законодательстве Украины ожидается принятие нового Таможенного кодекса Украины, который будет полностью основываться на Таможенном кодексе ЕС.

Автор:
Татьяна Бессараб