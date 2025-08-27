Спрощення торгівлі з ЄС: уряд схвалив проєкт нового Митного кодексу

Уряд України ухвалив проєкт нового Митного кодексу, що має на меті гармонізувати українське законодавство з нормами Європейського Союзу. Це є одним із ключових пріоритетів на шляху України до членства в ЄС.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби.

У відомстві зазначено, що гармонізація митного законодавства є одним із важливих кроків на шляху до членства України в Європейському Союзі.

Навіщо Україні новий Митний кодекс?

відбудеться синхронізація митних процедур з процедурами, запровадженими в ЄС, що значно спростить та прискорить торгівлю з країнами-членами ЄС , знижуючи витрати для бізнесу;

, знижуючи витрати для бізнесу; компанії можуть оптимізувати свої виробничі та логістичні ланцюги, оскільки їм не потрібно враховувати різні підходи в застосуванні митних процедур.

Наступні кроки

Урядовий офіс євроінтеграції вже направив проєкт на оцінку до Європейської Комісії. Після отримання висновків, Міністерство фінансів створить робочу групу з представників бізнесу та громадськості для обговорення та доопрацювання документа.

Наразі Україна виконала 91% митних зобов’язань за Угодою про асоціацію з ЄС. Успіхи у сфері цифровізації, боротьби з корупцією та збільшення митних надходжень вже були відзначені Європейською Комісією, МВФ та Світовою митною організацією.

Нагадаємо, 22 серпня 2024 року, Верховна Рада прийняла законопроєкт, що наближає Україну до повного застосування митного законодавства ЄС і дозволить бізнесу адаптуватися до оновлених правил перед переходом до нового Митного кодексу.

Наступними великими змінами до митного законодавства України очікується прийняття вже нового Митного кодексу України, який повністю ґрунтуватиметься на Митному кодексі ЄС.