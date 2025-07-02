Зеленський підписав закон про відповідальність за порушення митних правил

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що вводить адміністративну відповідальність за порушення митних правил.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Верховної Ради України.

Закон №4323-IX приводить Митний кодекс України у відповідність до Конституції та європейських стандартів у сфері митного регулювання.

Документ вносить важливі зміни в чинне законодавство, зокрема:

розділяє підходи для визначення розміру штрафу в залежності від органу, яким він накладається;

змінює підходи щодо обов'язковості конфіскації товарів;

врегульовує питання щодо звільнення від відповідальності волонтерів, які до 1 квітня 2024 року передавали для потреб ЗСУ автомобілі, що були ввезені в режимах транзиту або тимчасового ввезення.

Нагадаємо, з початку 2025 року митні органи України зафіксували 4 095 порушень митних правил. Загальна сума правопорушень становить 5,7 мільярда гривень.

Додамо, що у квітні 2025 року до державного бюджету спрямовано 53,2 млрд грн митних платежів. 405 імпортерів, тобто 3% від загальної кількості платників, забезпечили 62% усіх митних надходжень за місяць.