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Зеленський підписав закон про відповідальність за порушення митних правил

Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про відповідальність за порушення митних правил / Офіс президента

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що вводить адміністративну відповідальність за порушення митних правил. 

 Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Верховної Ради України.

Закон №4323-IX приводить Митний кодекс України у відповідність до Конституції та європейських стандартів у сфері митного регулювання. 

 Документ вносить важливі зміни в чинне законодавство, зокрема:

  • розділяє підходи для визначення розміру штрафу в залежності від органу, яким він накладається; 
  •  змінює підходи щодо обов'язковості конфіскації товарів; 
  •  врегульовує питання щодо звільнення від відповідальності волонтерів, які до 1 квітня 2024 року передавали для потреб ЗСУ автомобілі, що були ввезені в режимах транзиту або тимчасового ввезення.

Нагадаємо, з початку 2025 року митні органи України зафіксували 4 095 порушень митних правил. Загальна сума правопорушень становить 5,7 мільярда гривень.

Додамо, що у квітні 2025 року до державного бюджету спрямовано 53,2 млрд грн митних платежів. 405 імпортерів, тобто 3% від загальної кількості платників, забезпечили 62% усіх митних надходжень за місяць.

Автор:
Тетяна Бесараб
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