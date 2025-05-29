У квітні великі компанії забезпечили 62% усіх митних надходжень до держбюджету

У квітні 2025 року до державного бюджету спрямовано 53,2 млрд грн митних платежів. 405 імпортерів, тобто 3% від загальної кількості платників, забезпечили 62% усіх митних надходжень за місяць.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної митної служби України.

Загалом митні платежі у квітні сплатили 23,8 тис. осіб. Це на 12,6% менше, ніж у квітні минулого року, коли кількість платників становила 27,2 тис. Водночас загальний обсяг надходжень зріс — переважно завдяки внеску великих компаній.

Водночас вагому частку формують і представники малого та середнього бізнесу. Так, 10,1 тис. платників сплатили до 1 млн грн митних зборів кожен — загалом майже 3 млрд грн. Ще 4,3 тис. підприємств сплатили від 1 до 20 млн грн - 16,9 млрд грн сукупно. Усі вони залишаються важливою опорою державного бюджету. Додатково 1,2 млрд грн сплатили громадяни.

"Підприємці продовжують імпортувати критично важливі товари, відкривати нові напрямки експорту, створювати робочі місця та підтримувати економічний фронт. Саме завдяки їм державна скарбниця щодня поповнюється митними платежами, що перетворюються на броню для армії, зарплати вчителям, ліки для лікарень і допомогу тим, хто цього потребує", — зазначили у митній службі.

Нагадаємо, за перший квартал 2025 року українські митниці здійснили 285 документальних перевірок щодо дотримання митного законодавства, внаслідок чого було нараховано 919 млн грн грошових зобов'язань, з яких 668 млн грн були узгоджені.