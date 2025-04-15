Митні перевірки з початку року принесли майже мільярд гривень донарахувань

За перший квартал 2025 року українські митниці здійснили 285 документальних перевірок щодо дотримання митного законодавства, внаслідок чого було нараховано 919 млн грн грошових зобов'язань, з яких 668 млн грн були узгоджені.

Про це повідомляє Державна митна служба.

У відомстві зазначили, що для спрощення процедур митного оформлення та зменшення обсягів митних процедур на кордоні проводяться документальні перевірки, які дозволяють перенести акцент митного контролю на етап "після митного оформлення".

За даними Держмитслужби, внаслідок роз'яснювальної роботи митного аудиту, декларантами було добровільно сплачено митних платежів на загальну суму, що перевищує 58 млн грн до початку проведення документальних перевірок у першому кварталі 2025 року.

Документальні перевірки виявили такі порушення:

дотримання вимог митних режимів – 54,1 %;

правомірності використання пільг з оподаткування, у т. ч. визначення країни походження товарів – 24,3 %;

визначення митної вартості – 4,5 %;

класифікації товарів за УКТЗЕД – 2,8 %;

повноти сплати антидемпінгового, спеціального та компенсаційного мита – 0,9 %;

за іншими порушеннями – 13,4 %.

У митній службі нагадали, що з 16 травня 2024 року, на підставі Закону України від 20.03.2024 № 3613-ІХ, яким внесено зміни до Митного кодексу, митні органи знову мають право проводити документальні перевірки щодо дотримання митного законодавства України, зокрема питань своєчасності, достовірності та повноти сплати митних платежів.

Варто додати, що січні-березні 2025 року митні органи зафіксували 2 455 порушень митних правил на загальну суму 1,4 млрд грн. Також у 420 справах, зокрема заведених у попередніх періодах, митницями застосовано штрафи на 14,6 млн грн, з яких 14,1 млн грн уже стягнуто до держбюджету.